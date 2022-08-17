NI: Китайские заводы закрываются из-за засухи на гидроэнергетике
Заводы на юго-западе Китая закрылись после того, как водохранилища, используемые для выработки гидроэнергии, иссякли из-за усиливающейся засухи, что усугубило экономическую напряженность
Согласно новостным сообщениям в среду, компании в провинции Сычуань, в том числе производители солнечных панелей, цемента и карбамида, закрыли или сократили производство после того, как им было приказано ограничить подачу электроэнергии на срок до пяти дней.
Это произошло после того, как уровень воды в водохранилищах упал, а потребность в электроэнергии для кондиционирования воздуха резко возросла при палящих температурах.
Отключения усугубляют проблемы для правящей Коммунистической партии, поскольку Си Цзиньпин, самый влиятельный лидер страны за последние десятилетия, готовится попытаться порвать с традицией и назначить себя на третий пятилетний срок в качестве лидера на встрече в октябре или ноябре.
Опубликовано: Силивончик Алина
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