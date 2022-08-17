С могилы Юрия Шатунова сняли крест и укатали ее в бетон

Место упокоения артиста на Троекуровском кладбище в Москве привлекает внимание: там пытались устраивать вечеринки, а потом установили охрану.

На могиле Юрия Шатунова на Троекуровском кладбище в Москве происходит нечто непонятное. Неизвестные сняли с нее крест, а землю - залили бетоном, сообщает Экспресс газета.

Фанаты экс-солиста "Ласкового мая" не на шутку испугались. И журналисты издания решили выяснить, что же случилось. Ответы на волнующие поклонников вопросы дал директор покойного солиста Аркадий Кудряшов.

По его словам, все не так уж страшно, как показалось. Дело в том, что семья исполнителя хочет установить на могиле памятник, потому и была уложена бетонная плита. Кроме того, это застрахует от опасности, что кто-нибудь попытается выкрасть прах звезды.

Исчезнувший крест тоже скоро вернется на место, и со временем захоронение Шатунова будет выглядеть так, как положено.

Сейчас семья выбирает скульптора, а также эскиз памятника. Его наброски будут выставлены в Сети, чтобы поклонники певца тоже смогли принять участие в их обсуждении.

Могила Юрия Шатунова стала местом притяжения для его фанатов. Некоторые приходят, чтобы почтить память исполнителя, а другие устраивают настоящую вакханалию.

Как пишет издание, возле могилы недавно была пьянка. Неизвестный подшофе включил музыку на полную громкость и стал танцевать. Другие фанаты исполнителя не решились его остановить.