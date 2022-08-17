Арестович призвал украинцев не ненавидеть русских
Внештатный советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович негативно оценил ненависть некоторых украинцев к русским.
Советник Андрея Ермака Алексей Арестович 17 августа заявил, что ненависть части украинского народа ко всем россиянам является глупостью и слабостью.
Он утверждает, что в России есть десятки и сотни тысяч человек, которые колеблются и могут встать на сторону Киева.
По его словам, можно «пыжиться» сколько угодно, чтобы скрыться от «хороших русских и плохих белорусов».
Он сказал, что слабые люди принимают наиболее простые решения, а за ними - самые глупые. Арестович призвал искать союзников и не отталкивать друзей.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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