Молдова попросила «Газпром» об отсрочке оплаты авансовых платежей

Глава «Молдовагаз» Вадим Чебан обратился с руководству компании «Газпром» с просьбой о предоставлении отсрочки оплаты авансовых платежей.

В среду, 17 августа 2022 года, официальный представитель правления энергетической компании «Молдовагаз» Вадим Чебан в своём Telegram-канале рассказал о том, что молдавская компания была вынуждена направить просьбу в ПАО «Газпром» о предоставлении отсрочки оплаты платежей до конца четвёртого квартала этого года.

Чебан пояснил, что данное решение было вызвано тяжёлой финансовой ситуацией, не позволяющей совершить авансовую оплату, с которой столкнулась АО «Молдовагаз» из-за исторических долгов АО «Термоэлектрика».