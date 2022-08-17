Молдова попросила «Газпром» об отсрочке оплаты авансовых платежей
Глава «Молдовагаз» Вадим Чебан обратился с руководству компании «Газпром» с просьбой о предоставлении отсрочки оплаты авансовых платежей.
В среду, 17 августа 2022 года, официальный представитель правления энергетической компании «Молдовагаз» Вадим Чебан в своём Telegram-канале рассказал о том, что молдавская компания была вынуждена направить просьбу в ПАО «Газпром» о предоставлении отсрочки оплаты платежей до конца четвёртого квартала этого года.
Чебан пояснил, что данное решение было вызвано тяжёлой финансовой ситуацией, не позволяющей совершить авансовую оплату, с которой столкнулась АО «Молдовагаз» из-за исторических долгов АО «Термоэлектрика».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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