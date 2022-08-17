Ребенок прервал аудиенцию папы римского в Ватикане

Четырех-пятилетний мальчик прервал традиционную аудиенцию папы римского в Ватикане.

Папа Римский Франциск 17 августа прервал свою всеобщую аудиенцию в ватиканском зале Павла VI, когда на сцену поднялся четырех-пяти летний мальчик.

Папа Римский отреагировал тепло: погладил ребенка по голове и спросил о его имени и нравится ли ему здесь.

Похоже, ребенок не понял вопрос и остался стоять рядом с понтификом. Присутствующие засмеялись и начали аплодировать.

Папа Франциск сказал на это, что пожилым людям нужно поддерживать диалог с детьми.