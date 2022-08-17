Bloomberg: Юг Таиланда сотрясла волна взрывов и поджогов
По данным властей, взрывы и пожары произошли по меньшей мере в 17 населенных пунктах на юге Таиланда в результате нескольких скоординированных нападений, в результате которых несколько человек получили ранения.
По словам военных и полицейских чиновников, взрывы и поджоги произошли поздно вечером во вторник и рано утром в среду.
По словам военного представителя Прамоте Промина, в южных провинциях Паттани, Наратхиват и Яла было совершено по меньшей мере 17 нападений, в основном на небольшие магазины и автозаправочные станции. Сообщалось, что по меньшей мере трое мирных жителей получили ранения.
До сих пор никто не взял на себя ответственность за эти нападения.
Капитан полиции Сарают Котчавонг сказал, что незадолго до полуночи он получил сообщение о том, что подозреваемый вошел в магазин на заправочной станции в районе Яла-Яха, положил внутрь черную сумку и предупредил сотрудников, чтобы они уходили, если они “не хотят умереть”.
Рабочие ушли до того, как мешок взорвался 10 минут спустя.
Опубликовано: Силивончик Алина
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