Россияне негативно оценили Гузееву на шоу «Голос 60+»
Решение о замене ведущего их разочаровало, и пользователи Сети требуют вернуть Нагиева назад.
Первый ролик с Ларисой Гузеевой, выступившей в качестве ведущей «Голос 60+», появился в Сети. Артистка не скрывает, что ей страшновато было согласиться на замену Нагиеву.
«Он блестящий ведущий, делал это превосходно - как и все, что делает. Чем буду я отличаться от него в этом проекте? Да всем», — поделилась звезда.
Вскоре под видео набралось много комментариев. И основной вопрос, который задавали подписчики: что же произошло с Нагиевым и когда он вернется.
Многие отказываются принимать Гузееву как ведущую "Голоса". "Что за бред! Верните Нагиева немедленно!", — пишут они. "Устроили тут цирк. Дима — бессменный ведущий проекта," — добавляют другие.
А Гузеевой - предлагают вернуться в шоу "Давай поженимся". Впрочем, у нее нашлись и заступники, заявившие, что в новой передаче она будет "не хуже" Нагиева.
Съемки слепых прослушиваний "Голос 60+" стартовали 16 августа. Первые выпуски шоу на экранах ожидаются через несколько недель.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
-
-
-
Как отзывается о Владимире Высоцком скандально известный писатель, и наш современник Захар Прилепин
О Владимире Высоцком знаменитости говорили и говорят много, но небезынтересно послушать и его современного коллегу-литератора Захара Прилепина, который прославился неоднозначными романами.Подробнее...
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Gazeta Polska: Германия хочет отнять территории у Польши
Канадские парламентарии собираются посетить Тайвань в октябре
Кулеба: Зеленский планирует завоевать мир
Как в советской прессе отмечали полувековой юбилей всенародно любимца Владимира Высоцкого
Daily Express: Путин сделал пугающее предупреждение Западу из-за поставок оружия Киеву