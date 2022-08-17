Россияне негативно оценили Гузееву на шоу «Голос 60+»

Решение о замене ведущего их разочаровало, и пользователи Сети требуют вернуть Нагиева назад.

Первый ролик с Ларисой Гузеевой, выступившей в качестве ведущей «Голос 60+», появился в Сети. Артистка не скрывает, что ей страшновато было согласиться на замену Нагиеву.

«Он блестящий ведущий, делал это превосходно - как и все, что делает. Чем буду я отличаться от него в этом проекте? Да всем», — поделилась звезда.

Вскоре под видео набралось много комментариев. И основной вопрос, который задавали подписчики: что же произошло с Нагиевым и когда он вернется.

Многие отказываются принимать Гузееву как ведущую "Голоса". "Что за бред! Верните Нагиева немедленно!", — пишут они. "Устроили тут цирк. Дима — бессменный ведущий проекта," — добавляют другие.

А Гузеевой - предлагают вернуться в шоу "Давай поженимся". Впрочем, у нее нашлись и заступники, заявившие, что в новой передаче она будет "не хуже" Нагиева.

Съемки слепых прослушиваний "Голос 60+" стартовали 16 августа. Первые выпуски шоу на экранах ожидаются через несколько недель.