Бузова призналась, куда исчезла на целых 3 дня, в своём Телеграм-канале
Поющая ведущая Ольга Бузова, за судьбой которой наблюдают сотни тысяч её поклонников, прибыв в Сочи, отправилась на вертолёте в горы. На протяжении 3-ёх дней о знаменитости ничего не было известно. Фанаты встревожились не на шутку.
За жизнь знаменитости волновалась целая армия поклонников, когда та отправилась на вертолёте в горы и долго не выходила на связь.
Популярная российская ведущая телевидения и исполнительница Ольга Бузова похвасталась подписчикам частью своего красивого путешествия по РФ.
Звезда посетила озеро Кардывач. В личном блоге звезда экрана поделилась красотой этой местности, сообщив, что это была ее первая остановка в путешествии.
Бузова рассказала поклонникам: "Но не искупаться там я не могла".
Ольга поведала о том, что цвет озера меняется в зависимости от поры года. Весной вода водоёма - почти зеленая, осенью - синяя.
В течение 7 - 8 месяцев ежегодно озеро покрыто льдом, по этой причине даже летом температура воды не превышает 10-12 градусов.
К слову, Кардывач - одно из самых красивых озёр в Краснодарском крае. Оно находится на высоте 1838 м над уровнем моря. Это один из самых посещаемых районов Кавказского государственного природного заповедника.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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