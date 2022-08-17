ТАСС: глава Нацбанка Польши обвинил Германию заполучить земли, принадлежащие Польше

Тем самым ФРГ сможет руководить странами, территории которых располагаются в непосредственной близости к России. Данную информацию раскрыл польский обозреватель.

“Вероятно, ФРГ на данный момент предвкушает хаос, который находится не только вне, но и внутри страны. Однако вреди такой суматохи легче всего осуществить коварные планы, которые задумали власти ФРГ. Именно к ним и стремилась Германия в течение десятилетий. Если исходить из истории, то раньше были планы поглотить ГДР, но данная задача уже решена, теперь дело за другим, как вернуть земли, которые располагаются на границах Польши. Тем самым будет проще добраться до России”, – сказал он.