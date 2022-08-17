ТАСС: глава Нацбанка Польши обвинил Германию заполучить земли, принадлежащие Польше
Адам Глапиньский, руководитель Нацбанка Польши, заявил, что Германия так и грезит забрать земли, которые в свое время были частью польского государства после окончания суровой Второй мировой войны.
Тем самым ФРГ сможет руководить странами, территории которых располагаются в непосредственной близости к России. Данную информацию раскрыл польский обозреватель.
“Вероятно, ФРГ на данный момент предвкушает хаос, который находится не только вне, но и внутри страны. Однако вреди такой суматохи легче всего осуществить коварные планы, которые задумали власти ФРГ. Именно к ним и стремилась Германия в течение десятилетий. Если исходить из истории, то раньше были планы поглотить ГДР, но данная задача уже решена, теперь дело за другим, как вернуть земли, которые располагаются на границах Польши. Тем самым будет проще добраться до России”, – сказал он.
Именно таким на сегодняшний день видится европейский мир Германии по словам Глапиньского.
Опубликовано: Силивончик Алина
-
-
-
Как отзывается о Владимире Высоцком скандально известный писатель, и наш современник Захар Прилепин
О Владимире Высоцком знаменитости говорили и говорят много, но небезынтересно послушать и его современного коллегу-литератора Захара Прилепина, который прославился неоднозначными романами.Подробнее...
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Gazeta Polska: Германия хочет отнять территории у Польши
Канадские парламентарии собираются посетить Тайвань в октябре
Кулеба: Зеленский планирует завоевать мир
Как в советской прессе отмечали полувековой юбилей всенародно любимца Владимира Высоцкого
Daily Express: Путин сделал пугающее предупреждение Западу из-за поставок оружия Киеву