Gazeta Polska: Германия хочет отнять территории у Польши

Издание Gazeta Polska заявило о желании правительства Германии отнять часть польских территорий.

17 августа глава польского национального банка Адам Глапинский дал интервью изданию Gazeta Polska, где заявил, что немецкое правительство намеревается отнять у Польши ранее утраченные территории, присоединив их к Германии.

По мнению Глапинского, желанию Германии завоевать часть Польши способствует решение Великобритании по выходу их состава Европейского союза.

Также Адам Глапинский уверен, что Берлин хочет занять не только польские земли, но и территории некоторых государств, расположенных рядом с Россией.