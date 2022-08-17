Gazeta Polska: Германия хочет отнять территории у Польши
Издание Gazeta Polska заявило о желании правительства Германии отнять часть польских территорий.
17 августа глава польского национального банка Адам Глапинский дал интервью изданию Gazeta Polska, где заявил, что немецкое правительство намеревается отнять у Польши ранее утраченные территории, присоединив их к Германии.
По мнению Глапинского, желанию Германии завоевать часть Польши способствует решение Великобритании по выходу их состава Европейского союза.
Также Адам Глапинский уверен, что Берлин хочет занять не только польские земли, но и территории некоторых государств, расположенных рядом с Россией.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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