Reuters: Ядерная война между США и Россией ‘оставит пять миллиардов голодающих’
Согласно новому исследованию, по оценкам, 5 миллиардов человек – три четверти населения земного шара - останутся голодать в случае ядерной войны между США и Россией.
Исследователи обнаружили, что урожайность сельскохозяйственных культур во всем мире сократится, потому что ядерное оружие вызовет огненные бури, которые выбрасывают в атмосферу сажу, блокирующую солнце.
Хотя это был самый крупный потенциальный конфликт, который рассматривался, ученые также рассмотрели, что произойдет в небольших ядерных войнах, и обнаружили, что миллиарды все равно погибнут из-за уничтожения глобальных продовольственных систем.
Они рассмотрели, что произойдет во время пяти небольших индийско-пакистанских войн, а также крупного американо-российского конфликта, исходя из размера ядерного арсенала каждой страны.
Если произойдет ядерная война между США и Россией, по их оценкам, производство продовольствия упадет на 90 процентов через три-четыре года после любого конфликта.
Опубликовано: Силивончик Алина
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