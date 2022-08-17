Reuters: Ядерная война между США и Россией ‘оставит пять миллиардов голодающих’

Согласно новому исследованию, по оценкам, 5 миллиардов человек – три четверти населения земного шара - останутся голодать в случае ядерной войны между США и Россией.

Исследователи обнаружили, что урожайность сельскохозяйственных культур во всем мире сократится, потому что ядерное оружие вызовет огненные бури, которые выбрасывают в атмосферу сажу, блокирующую солнце.

Хотя это был самый крупный потенциальный конфликт, который рассматривался, ученые также рассмотрели, что произойдет в небольших ядерных войнах, и обнаружили, что миллиарды все равно погибнут из-за уничтожения глобальных продовольственных систем.

Они рассмотрели, что произойдет во время пяти небольших индийско-пакистанских войн, а также крупного американо-российского конфликта, исходя из размера ядерного арсенала каждой страны.

Если произойдет ядерная война между США и Россией, по их оценкам, производство продовольствия упадет на 90 процентов через три-четыре года после любого конфликта.