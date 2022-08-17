Подоляк подтвердил планы офиса Зеленского уничтожить Крымский мост
Советник Зеленского Михаил Подоляк утверждает, что украинские военные хотят уничтожить мост в Крыму.
В среду днём представитель офиса Зеленского Михаил Подоляк дал интервью британскому изданию Guardian, где сообщил, что вооружённые силы Украины действительно хотят реализовать план по ликвидации Крымского моста.
По словам Подоляка, мост в Крыму имеет огромное логистическое значение с точки зрения боевых действий, поскольку данная артерия связывает крымский полуостров с материковой частью России.
Также Михаил Подоляк признался, что пока не знает, как именно представители ВСУ хотят уничтожить Крымский мост, однако пообещал, что это будет сделано при первой возможности.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
-
-
-
Как отзывается о Владимире Высоцком скандально известный писатель, и наш современник Захар Прилепин
О Владимире Высоцком знаменитости говорили и говорят много, но небезынтересно послушать и его современного коллегу-литератора Захара Прилепина, который прославился неоднозначными романами.Подробнее...
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Gazeta Polska: Германия хочет отнять территории у Польши
Канадские парламентарии собираются посетить Тайвань в октябре
Кулеба: Зеленский планирует завоевать мир
Как в советской прессе отмечали полувековой юбилей всенародно любимца Владимира Высоцкого
Daily Express: Путин сделал пугающее предупреждение Западу из-за поставок оружия Киеву