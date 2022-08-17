Подоляк подтвердил планы офиса Зеленского уничтожить Крымский мост

Советник Зеленского Михаил Подоляк утверждает, что украинские военные хотят уничтожить мост в Крыму.

В среду днём представитель офиса Зеленского Михаил Подоляк дал интервью британскому изданию Guardian, где сообщил, что вооружённые силы Украины действительно хотят реализовать план по ликвидации Крымского моста.

По словам Подоляка, мост в Крыму имеет огромное логистическое значение с точки зрения боевых действий, поскольку данная артерия связывает крымский полуостров с материковой частью России.

Также Михаил Подоляк признался, что пока не знает, как именно представители ВСУ хотят уничтожить Крымский мост, однако пообещал, что это будет сделано при первой возможности.