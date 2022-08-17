Правительство Молдавии просит «Газпром» отсрочить платежи за август и сентябрь

Молдавская компания "Молдовагаз" просит российский "Газпром" дать отсрочку по авансовым платежам.

Днём 17 августа глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан опубликовал новое сообщение в своём Telegram-канале, где заявил, что просит администрацию "Газпрома" дать Кишинёву отсрочку по авансовым платежам за газ в августе и сентябре.

По словам Чебана, Молдавии не на руку недавнее постановление, которое повышает тарифы на газ, что в свою очередь ставит под сомнение бесперебойные поставки энергоресурса в страну.

Также Вадим Чебан сообщил, что он лично просит правительство Молдавии оказать "Молдовагазу" финансовую помощь в погашении долга перед Россией.