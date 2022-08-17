Анджелина Джоли объявлена истцом в судебном процессе ФБР
После долгих спекуляций выяснилось, что объектами анонимного иска 2016 года, в котором истица утверждает, что подверглась нападению со стороны своего “тогдашнего мужа” на частном самолете, являются Анджелина Джоли и Брэд Питт.
Согласно отчету Пака, несколько лет назад Джоли рассказала агенту ФБР, что Питт “физически и словесно напал” на нее и их детей, когда они находились на борту самолета. Согласно тогдашним заметкам агента, Питт якобы отвел Джоли в хвост самолета, схватил ее за плечи и кричал что-то вроде: “Ты портишь эту семью”.
Джоли утверждала, что на том же рейсе произошла еще одна физическая ссора, в результате которой она получила травмы, в том числе на локте. Она также сказала, что Питт в то время был пьян и облил ее пивом.
По словам Politico, то, что Джоли было предоставлено разрешение на анонимное возбуждение дела против ФБР, было “интригующим решением”, которое привлекло внимание в Вашингтоне, округ Колумбия.
Опубликовано: Ангелина Крент
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