Немецкий регулятор заявил, что Германии хватит газа на 2,5 месяца без поставок от России
Руководитель регулятора Германии Клаус Мюллер заявил, что запасов природного газа без поставок из РФ хватит на 2,5 месяца.
Президент Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер рассказал о заполнении газовых хранилищ.
Он утверждает, что в ноябре подземные газовые хранилища будут заполнены на 95%.
По его оценкам, этого должно хватить на 2,5 месяца в случае прекращения поставок из России.
Сейчас ФРГ заполняет мощности для хранения в ускоренном режиме, однако это не значит, что можно успокоиться, говорит Мюллер.
Он считает, что стоит заполнить хранилища на 85% для безопасности в случае холодной осени.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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