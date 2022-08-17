ФСБ РФ уничтожили ячейку украинских террористов «Хизб ут-Тахрир» в Ялте
Федеральная служба безопасности ликвидировала скрытую ячейку запрещённой в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир".
Днём среды пресс-служба ФСБ сообщила, что агенты ведомства задержали участников террористического движения "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" в Ялте и Джанкое.
По данным ФСБ, террористы организации курировались агентами из Украины, которые подстрекали радикалов к агрессивным антироссийским действиям.
Также в ФСБ утверждают, что участники "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" агитировали российских мусульман вступать в их организацию и воевать на стороне Украины.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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