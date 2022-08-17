ФСБ РФ уничтожили ячейку украинских террористов «Хизб ут-Тахрир» в Ялте

Федеральная служба безопасности ликвидировала скрытую ячейку запрещённой в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир".

Днём среды пресс-служба ФСБ сообщила, что агенты ведомства задержали участников террористического движения "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" в Ялте и Джанкое.

По данным ФСБ, террористы организации курировались агентами из Украины, которые подстрекали радикалов к агрессивным антироссийским действиям.

Также в ФСБ утверждают, что участники "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" агитировали российских мусульман вступать в их организацию и воевать на стороне Украины.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 





 

 

 

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