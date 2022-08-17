Российские военнослужащие уничтожили более трёх тысяч снарядов под Славянском

В Минобороны РФ заявили, что российские солдаты успешно уничтожили не менее трёх тысяч украинских артиллерийских снарядов в районе Славянска в ДНР.

В среду, 17 августа 2022 года, российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга Министерства обороны России заявил об успешном уничтожении Вооружёнными силами РФ артиллерийских боеприпасов и мин ВСУ в районе города Славянска.

Отмечается, что помимо прочего солдаты российской армии также успешно ликвидировали более тридцати украинских военнослужащих в ходе боёв за освобождение Славянска в ходе спецоперации на Украине.