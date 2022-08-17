У знаменитости Тэммин Сурсок диагностировали СДВГ
Актриса Тамин Сурсок - последняя знаменитость, у которой диагностирован СДВГ, поскольку число австралийских звезд, страдающих этим расстройством, продолжает стремительно расти.
Актриса Pretty Little Liars рассказала о своем расстройстве в видео в Instagram своим 1,3 миллионам подписчиков на этой неделе.
“СДВГ - это мешок противоречий. Я чувствую, что это моя слабость и сверхдержава ”, - написал 38-летний мужчина.
СДВГ - это состояние психического здоровья с симптомами, которые включают проблемы с концентрацией внимания, гиперактивность и импульсивное поведение.
Тэммин - лишь последняя из растущего числа австралийских знаменитостей, у которых в последние месяцы диагностировали СДВГ.
Опубликовано: Ангелина Крент
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