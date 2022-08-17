Как НАСА позволяет отследить людям ход за спецоперацией
На первый взгляд веб-сайт NASA Fire Information for Resource Management System (FIRMS) не похож на то, что может помочь отслеживать войну. Так в чем же хитрость?
Если перенести карту на Украину, то даже самый случайный наблюдатель сможет увидеть, что страна охвачена пламенем. Линия пожаров, смутно соотносимая с линией фронта, протянулась вдоль восточной и южной Украины. Как выясняется, спутники НАСА, пытаясь отслеживать лесные пожары, непреднамеренно фиксируют пожары после обстрелов, сжигания складов боеприпасов и других источников тепла в результате конфликта.
Для людей, пытающихся отслеживать конфликт только из открытых источников, ФИРМЫ могут стать спасением. Освещение войны в Украине в социальных сетях - это поток претензий, встречных исков, неподтвержденных или искаженных видеозаписей боевых действий, а также актеров, продвигающих свои собственные программы.
Любой инструмент, который помогает проверить, где и когда произошел удар украинских или российских войск выяснить, что происходит на местах.
Опубликовано: Силивончик Алина
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