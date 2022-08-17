Корчевников назвал Моргенштерна и Милохина «таблоидным мусором»

Известный телеведущий дал оценку современным исполнителям, творчество которых, по его мнению, вредит подросткам.

39-летний Борис Корчевников считает, что пик популярности некоторых кумиров молодежи движется к закату. По мнению телеведущего, публика начинает игнорировать Алишера Моргенштерна, Даню Милохина и других музыкантов нового поколения, сообщает СтарХит.

«Помните, был такой исполнитель Моргенштерн, у которого три шестерки на лбу? А еще тик-токер Даня Милохин, который в платье наряжался? Про него еще репортажи снимали и героем называли. А еще премия «Муз ТВ», помните, какие-то певцы, танцоры, ряженые качки устроили "свадьбу" извращенцев?", - задался вопросом Борис.

Он отметил, что "в пылающем сейчас огне" сгорает "весь таблоидный мусор", а также "пустота и бесцельность жизни", "тупиковый культ себя и своих хотелок" и культура нуля. То есть, "весь серый хлам с перьями", который понатащили в души "свои и наших детей за последние лет 30".

Корчевников хочет, чтобы нынешнее поколение интересовалось совсем другими исполнителями, и надеется быть услышанным молодежью.

"Прозорливо увидел это все наш патриарх, и сказал, что "глянцевая идеалогия закончилась", - подчеркнул Корчевников.