ФАН: бывший муж Бородиной Омаров попросил у экс-возлюбленной прощения

Экс-супруг известной телеведущей Ксении Бородиной, предприниматель и блогер Курбан Омаров признался, что сожалеет о том, что расстался с возлюбленной. Бизнесмен даже попросил прощения у своей бывшей.

Предприниматель и блогер Курбан Омаров после того, как развёлся с ведущей отечественного ТВ Ксенией Бородиной успел закрутить романы с многими женщинами, а о расставании с одной из них мужчина очень жалеет.

Омаров рассказал, что недавно он встречался с девушкой, которой всего 21 год, но та смогла многому научить своего возлюбленного.

Омаров признался, что молодая женщина помогла ему укротить собственный темперамент.

Бизнесмен сообщил об этом в интервью психологу Юлии Никас: "Раньше я был вспыльчивым. А она каждый раз выигрывала спор молча. Вот представьте, такая дебильная сцена, когда ты орешь, а она тебе преспокойно отвечает".

Омаров отметил, что так как она, его больше никто не любил, но он умудрился потерять эти отношения. Курбан принёс извинения экс-возлюбленной и попросил не держать на него зла.