По словам польского генерала Мечислава Бениека есть вероятный повод для беспокойства из-за отсутствия в Польше нормальной техники противовоздушной обороны.

Также по его мнению нет особого смысла приобретать для польской армии современного оружия, когда у страны есть слабое место в виде отсутствия ПВО.

Генерал также подверг критике военные власти страны, которые по его словам совсем плохо модернизируют армию. Поэтому все осуществления планов будут скорее долгоиграющими.

“Составленные властями военные программы, требуют очень больших финансовых средств, которые сейчас Польша не в состоянии оплатить, поэтому думаю, что такая схема будет осуществляться еще долго”, – цитирует польского генерала Eadaily.com.

Признавая серьезные проблемы с ПВО страны, Бенек отметил, что без “прикрытия ПВО противник будет стрелять по Польше, как по уткам”.

Самым опасным противником, который может их победить он считает Россию.