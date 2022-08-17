Жена совладельца Soho Rooms заявила, что Рапопорт не совершал суицид в США, а умер в Киеве

Новость о том, что совладелец популярного клуба в Москве покончил с собой в Вашингтоне, появилась вчера. А сегодня вдова ее опровергла.

История с гибелью 52-летнего бизнесмена Дэна Рапопорта приобретает детективный характер. Вчера появилась новость, что он покончил с собой в Вашингтоне, о чем стало известно после выхода на улицу собаки финансиста без хозяина, но - с запиской, что он хочет совершить самоубийство, напоминает СтарХит.

Его жена Алена факт ухода мужа из жизни не отрицает. Однако версия смерти супруга у нее совсем иная, и из нее вытекает, что трагедия произошла в Киеве.

"К огромному сожалению, мужа и отца нашей доченьки больше нет, — рассказала журналистам вдова инвестора. — У него были запланированы встречи, зрели планы. Дэн эвакуировал нас из Киева, а сам вернулся туда назад, чтобы помогать моей стране. И потом мы собирались встретиться в США».

Женщина также подчеркнула: информация о суициде мужа не соответствует действительности, и нужно дождаться итогов следствия. "Никаких записок или самоубийства не было", - поделилась она.

Супруга Дэна отказывается верить, что муж был способен наложить на себя руки. В Soho Rooms, в свою очередь, отметили: Дэн Рапопорт к ним уже не имеет никакого отношения.

Как напоминает СтарХит, предприниматель родился в Латвии. В 80-е он вместе с родственниками перебрался в Америку, там получил высшее образование. В 2007-м Дэн с партнерами открыл ночной клуб Soho Rooms в Москве.