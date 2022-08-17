Северная Корея запустила две ракеты в ходе первого испытания
Северная Корея запустила две крылатые ракеты рано утром в среду в ходе своего первого испытания оружия более чем за два месяца.
Южная Корея и Соединенные Штаты долго готовились к совместным военным учениям, которые в последние годы были сокращены или отменены.
По данным Министерства обороны Южной Кореи, две ракеты были выпущены у западного побережья Северной Кореи. Это было первое испытание Северной Кореи с 5 июня.
Это также произошло через два дня после того, как президент Южной Кореи Юн Сук Ель, как и его предшественники, предложил экономические стимулы, если Север предпримет шаги по ликвидации своего ядерного арсенала.
Северная Корея официально не ответила г-ну Юну, и было неясно, имел ли запуск какое-либо отношение к его предложению, которое он обнародовал в своей речи в понедельник.
На этой неделе начались предварительные учения для первых крупных учений под руководством г-на Юна и президента Байдена, которые продлятся 11 дней и должны начаться в понедельник.
Опубликовано: Силивончик Алина
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