Reactor: ведущий Кушанашвили назвал Галкина и Урганта сверсущностями

Известный в России ведущий Отар Кунашвили назвал таких известных личностей, как Максим Галкин и Иван Ургант, сверхсущностями, имея в виду, что эти люди живут так, как хотят.

Ведущий российского телевидения и журналист Отар Кушанашвили рассказал, что думает о таких отечественных артистах, как Максим Галкин и Иван Ургант, которых постоянно критикуют после запуска спецоперации России в Украине.

Звезда экрана окрестил шоуменов "сверхсущностями".

Ругают россияне своих земляков Урганта и Галкина за то, что знаменитости критикуют действия российских властей по проведению спецоперации.

Кушанашвили также решил высказаться по поводу персон этих известных личностей.

Журналист поделился своим мнением по поводу в рамках Ютуб-передачи "Каково?!": "Это уже не люди, а архетипы. Сверхсущности. Они олицетворяют собой попытку человека жить так, как он хочет".

Кушанашвили добавил, что никто не в силах запретить представителям отечественного шоубиза высказываться касательно различных ситуаций. Несмотря на этот факт, ведущий подчеркнул, что не всегда согласен со знаменитостями.