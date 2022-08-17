Шоумен Рустам Солнцев рассказал, с какой целью Филипп Киркоров прибыл в США

По мнению блогера, певец опасается санкций и хочет быстрее избавиться от недвижимости в Майами.

Шоумен Рустам Солнцев, который сейчас находится в Лос-Анджелесе, рассказал Экспресс газете о прилете Филиппа Киркорова в Майами.

Блогер считает, что король российской эстрады намерен продать свою недвижимость в США из-за возможных санкций.

Издание расспросило звездного адвоката Андрея Алешкина, что может грозить недвижимым активам певца в Америке. По словам юриста, "сегодня зарубежные активы россиян находятся в рисковой зоне".

Он отметил, что у Филиппа Киркорова есть все возможности продать свое жилье в Америке. "Актив может быть продан либо переведен в рубли, или в доллары, и переведен в Россию или другую страну. Такое право у Киркорова есть, его никто не отбирал», - заявил адвокат.

«Связано это с ситуацией в стране либо просто это необходимость в деньгах, сказать не могу. Но возможно все, так как ситуация сейчас нестабильная. Киркоров ездил на Донбасс, и стал мишенью для зарубежных санкций. Певец может пострадать за действия в поддержку ВС российской армии. Считаю, что он поступил правильно, что поддержал. И правильно, что опасается, и пытается вернуть активы в юрисдикцию РФ», - пояснил Алешкин.