PROZVEZD: Солнцев заявил, что мечтает заменить Пугачёвой Галкина
Известный российский шоумен Гоген Солнцев, что с удовольствием заменит Алле Пугачёвой её супруга Максима Галкина.
Эпатажный шоумен Гоген Солнцев предложил свою персону как замену комика Максима Галкина для самой известной в России исполнительницы Аллы Пугачевой.
Солнцев представил публике свою композицию "Аллусик, ты - мой пупсик!", которую посвятил Алле Борисовне.
Гоген убеждён, что его новый хит станет причиной возвращения Примадонны на родину.
Портал PROZVEZD цитирует знаменитость: "Алле нужна новая, молодая кровь! Она не может сидеть дома, как того хочет Галкин! Она принадлежит народу и должна петь!".
Звезда экрана обозначил, что его новая песня - дуэт его с Пугачевой. Эпатажная личность не теряет надежды, что его песня затмит знаменитый хит "Будь или не будь", который исполняет чета Пугачёва-Галкин вместе.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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