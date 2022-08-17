PROZVEZD: Солнцев заявил, что мечтает заменить Пугачёвой Галкина

Известный российский шоумен Гоген Солнцев, что с удовольствием заменит Алле Пугачёвой её супруга Максима Галкина.

Эпатажный шоумен Гоген Солнцев предложил свою персону как замену комика Максима Галкина для самой известной в России исполнительницы Аллы Пугачевой.

Солнцев представил публике свою композицию "Аллусик, ты - мой пупсик!", которую посвятил Алле Борисовне.

Гоген убеждён, что его новый хит станет причиной возвращения Примадонны на родину.

Портал PROZVEZD цитирует знаменитость: "Алле нужна новая, молодая кровь! Она не может сидеть дома, как того хочет Галкин! Она принадлежит народу и должна петь!".

Звезда экрана обозначил, что его новая песня - дуэт его с Пугачевой. Эпатажная личность не теряет надежды, что его песня затмит знаменитый хит "Будь или не будь", который исполняет чета Пугачёва-Галкин вместе.