Умер звезда «Операции «Ы» актер Виктор Зозулин

Его не стало на 78-м году жизни, артист ушел из жизни в результате продолжительной болезни.

Актер Виктор Зозулин, которого зрители знают по ролям "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", "Вовзращение Мухтара", "Битва за Москву", скончался 16 августа на 78-м году жизни.

Как уточняет Вокруг ТВ со ссылкой на пресс-службу театра Театра имени Вахтангова, народный артист России ушел из жизни в результате продолжительной болезни. В театре он служил с 1966 года..

Смерть артиста коллеги назвали «невосполнимой утратой». Он был задействован во многих ключевых постановках театра. Помимо ролей в спектаклях, Зозулин успел записать много аудиокниг.

Свой творческий путь Виктор Зозулин начал в 1966 году. Он с отличием закончил Театральное училище им. Бориса Щукина, курс Борисова, и его сразу пригласили в Театр имени Вахтангова.

В кино дебютировал в 1965 году в комедии Леонида Гайдая «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», где сыграл радиотехника Костю. Затем снялся в фильмах "Солярис", "Я вас любил...", "Король-олень" и многих других.