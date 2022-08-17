Известный отечественный дрессировщик Эдгард Запашный, пообщавшись со своим знакомым из Германии, рассказал об отношении немцев к спецоперации. Жители Германии всё больше понимают Политику Путина.

Дрессировщик Эдгард Запашный не раз высказывался действий РФ в Украине.

На днях артист цирка сообщил, что пообщался со своим знакомым, проживающим на территории Германии. Тот поведал Запашному, что думают немцы относительно спецоперации России на Донбассе.

Дрессировщик заверил, что жители зарубежного государства все больше понимают, в каком направлении двигается российский лидер Владимир Путин. Запашный отметил, что мнение жителей Германии по данному поводу сильно изменилось за последние 6 месяцев.

Знаменитость сообщил: "Разговаривал со своим коллегой из Германии. Он неоднократно подчеркнул, что немецкое общество начинает менять своё отношение к военной операции и всё больше и больше людей начинают понимать, почему Путин начал спецоперацию на Украине".

Ранее звезда цирка высказывался по поводу воссоздания СССР в своём Телеграм-канале.