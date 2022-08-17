Прислужник Папы Римского Марк Уэллет обвиняется в сексуальном насилии со стороны бывшего стажера

Известный кардинал, который был включен в список кандидатов на пост папы римского на последних двух конклавах, был обвинен в сексуальном насилии со стороны бывшего стажера.

Кардинала Марка Уэлля, который совсем недавно сопровождал Папу Франциска в его апостольском покаянном путешествии в Канаду, обвинили в том, что он массировал, целовал и щупал ягодицы 23-летней женщины, которая была его пасторским стажером в 2008 году.

Это обвинение является частью двух коллективных исков, поданных 193 жертвами против 116 членов организации "Братья христианских школ франкоязычной Канады" во вторник. Судья в Квебеке уже разрешил рассмотрение исков, что побудило юридическую фирму Arsenault Dufresne Wee Avocats из Монреаля представить документацию, включая обвинения против Уэллета.

Предполагаемая жертва описала Уэллета как “самого важного человека в епархии” в то время, когда они встретились на обеде у сестер милосердия в Бопорте, Квебек, в августе 2008 года. В какой-то момент после ужина Ф. сказала, что Уэллет массировал ей плечи и спину, что заставило ее “застыть перед лицом этого вторжения и не знать, как реагировать”, говорится в иске.