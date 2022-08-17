Турция и Израиль восстановят полноценные дипломатические отношения

Турция и Израиль договорились восстановить полноценные дипломатические отношения и вернут послов в страны друг друга после постепенного улучшения отношений, заявили обе страны.

“Улучшение отношений будет способствовать углублению взаимоотношений между двумя народами, расширению экономических, торговых и культурных связей и укреплению региональной стабильности”, - говорится в сообщении канцелярии премьер-министра Израиля Яира Лапида в среду после дипломатических переговоров между Лапидом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

“Назначение послов было одним из шагов по нормализации отношений”, - заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в Анкаре. “Такой улучшенный шаг был сделан Израилем в результате этих усилий, и как Турция, мы также решили назначить посла в Израиле, в Тель-Авиве”.

Чавушоглу добавил, что этот шаг не означает, что Турция откажется от палестинского дела.