Турция и Израиль восстановят полноценные дипломатические отношения
Турция и Израиль договорились восстановить полноценные дипломатические отношения и вернут послов в страны друг друга после постепенного улучшения отношений, заявили обе страны.
“Улучшение отношений будет способствовать углублению взаимоотношений между двумя народами, расширению экономических, торговых и культурных связей и укреплению региональной стабильности”, - говорится в сообщении канцелярии премьер-министра Израиля Яира Лапида в среду после дипломатических переговоров между Лапидом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
“Назначение послов было одним из шагов по нормализации отношений”, - заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в Анкаре. “Такой улучшенный шаг был сделан Израилем в результате этих усилий, и как Турция, мы также решили назначить посла в Израиле, в Тель-Авиве”.
Чавушоглу добавил, что этот шаг не означает, что Турция откажется от палестинского дела.
Опубликовано: Силивончик Алина
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