Variety: Анджелина Джоли подала в суд на ФБР и потребовала ареста Брэда Питта
Анджелина Джоли подала в суд на пересмотр дела по насилию со стороны Брэда Питта.
Жизнь Анджелины Джоли и Брэда Питта нельзя назвать скучной. Еще в 2016 году между супругами произошел конфликт прямо в самолете, который и привел к разводу.
Исходя их слов Анджелины Джоли ее бывший супруг перебрал с алкоголем и нелестно начал отзываться о ней, а затем схватив за плечи обвинил ее в разрушении их семьи.
Именно такое поведение актера и послужило причиной болезненного развода супругов.
Немногим позже Питт облил актриссу пивом и ударил, под удар попал и сын Мэдокс, который хотел спасти мать. Конечно все побои были зафиксированы.
В 2022 году Джоли снова обратилась в суд анонимно, требуя пересмотра дела, за наличием новых доказательств.
Опубликовано: Силивончик Алина
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