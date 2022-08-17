Variety: Анджелина Джоли подала в суд на ФБР и потребовала ареста Брэда Питта

Анджелина Джоли подала в суд на пересмотр дела по насилию со стороны Брэда Питта.

Жизнь Анджелины Джоли и Брэда Питта нельзя назвать скучной. Еще в 2016 году между супругами произошел конфликт прямо в самолете, который и привел к разводу.

Исходя их слов Анджелины Джоли ее бывший супруг перебрал с алкоголем и нелестно начал отзываться о ней, а затем схватив за плечи обвинил ее в разрушении их семьи.

Именно такое поведение актера и послужило причиной болезненного развода супругов.

Немногим позже Питт облил актриссу пивом и ударил, под удар попал и сын Мэдокс, который хотел спасти мать. Конечно все побои были зафиксированы.

В 2022 году Джоли снова обратилась в суд анонимно, требуя пересмотра дела, за наличием новых доказательств.