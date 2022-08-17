Рамзан Кадыров не приветствует воровство невест в Чечне
Старинный обычай похищать невест примерно с 2010 г в Чеченской Республике под запретом. Нарушителям этого предписания грозит большой штраф.
За воровство невесты будут наказаны не только похитители, но и чиновники, в чьих районах произойдет похищение.
Похищение человека считается уголовным преступлением, к тому же оно противоречит исламским догмам. Шариат не признает брака, совершенного без обоюдного согласия жениха и невесты.
Еще одна причина - похищение девушки может стать причиной серьезных разборок между семьями и целыми родами, так сказать, породить кровную месть.
Воровство невест также негативно отражается на кавказском имидже в целом, вызывая у туристов ассоциации с дикостью и варварством, а иностранки так и вообще одно время боялись ехать в Чечню.
Интересный факт: чтобы предупредить похищение чеченских женщин с целью принуждения к браку, руководство республики создало фонд Ахмат-Хаджи Кадырова.
Он финансирует женихов, которые не имеют средств на выплату колыма или организацию свадебного торжества.
Кстати, сумма такого пожертвования со стороны молодого человека строго регламентирована, она назначается муфтиями Чечни и является вполне адекватной для среднестатистического чеченца.
Опубликовано: Храмова Оксана
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