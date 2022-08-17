Reuters: Италия стала лидером в замораживании российских активов

Менее чем через две недели после российского вторжения в Украину финансовая полиция Италии захватила яхту, на которой есть волнорезы, джакузи, тренажерный зал и вертолетная площадка.

“Разработанный знаменитой итальянской дизайнерской фирмой Nuvolari Lenard, Lady M II имеет впечатляющую фигуру в стиле ар-деко в виде гигантского Ягуара”, - сообщается на сайте clubyacht.net отмечает в статье о мегаяхте стоимостью около 60 миллионов долларов, принадлежащей российскому олигарху Алексею Мордашову. Вернее, раньше она принадлежала ему.

Многие российские олигархи столкнулись с подобной участью от рук эффективной финансовой гвардии. Другие страны могли бы поучиться у необычной полиции, которая имеет военную структуру, но подчиняется Министерству экономики и финансов и расследует все виды финансовых злоупотреблений.

Италия стала лидером в отслеживании доходов, полученных нечестным путем. В замораживании или аресте различных активов олигархов Италия стала лидером. Это сложное искусство, поскольку большинство олигархов хорошо скрывают свои активы, и даже когда актив хорошо известен — скажем, вилла или яхта, — структура собственности может быть настолько сложной, что властям трудно доказать, что объект на самом деле принадлежит лицу, на которое наложены санкции.