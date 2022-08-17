Китайский политик о мировых изменениях в мире: мы на грани катастрофы

Шесть месяцев спустя мир вступил в новую фазу экономической войны. Китайский политолог Си Линьлинь рассказал как изменился мир и какие кризисы его преследуют.

Крупные державы сталкиваются с растущей инфляцией, продолжающейся пандемией COVID-19, нехваткой энергии и потенциальным продовольственным кризисом.

Продолжительные высокие температуры по всей Европе повысили спрос на энергию для потребителей, пытающихся сохранить прохладу, поскольку промышленность пытается увеличить производство в рамках длительного восстановления экономики.

Это не говоря уже о приближающейся зиме, засухах в обоих полушариях, загрязнении окружающей среды, сбоях в цепочках поставок и продолжающемся разрушении плодородных земель в Украине — все это усугубляет глобальные экономические проблемы.

В то время как инфляция означает повышение цен для всех, последствия экономической войны выходят за рамки ценовых проблем. Например, судоходная отрасль пострадала непропорционально сильно.

После первоначального российского вторжения главной заботой отрасли было решить проблемы, связанные с зоной боевых действий - например, вывести корабли с северного побережья Черного моря, — прежде чем иметь дело с более высокими эксплуатационными расходами.

Как мир справиться с нарастающими проблемами остается пока большим вопросом, но пока по словам политика мир ждет полная катастрофа.