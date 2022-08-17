Без российских поставок запасов газа в Германии хватит только на два месяца
Энергетическая компания из Германии Uniper SE сообщает об убытках в размере 12,2 млрд долларов. По мнению Bloomberg такие потери свидетельствуют о беспрецедентном кризисе на энергетическом рынке Европы.
Потери компании связаны с заморозкой проекта «Северный поток - 2» и общим сокращением поставок газа из России.
Немецкой корпорации пришлось покупать голубое топливо в других странах что фактически привело к банкротству. Долг компании вырос с 324 млн евро ло 2 млрд.
Германия до сих пор остаётся очень зависимой от российских энергоносителей и спешит наполнить хранилища до наступления холодов.
Власти ФРГ обратились с призывом к своим гражданам снизить потребление электроэнергии и топлива, а также планируют возродить угольные электростанции.
В середине августа в Германии был введен налог на потребление газа и немцы с тревогой ждут высоких счетов за электричество.
По мнению президента Федерального сетевого агентства Клауса Мюллера, если Россия прекратит поставки, запасов газа хватит лишь на два с половиной месяца.
Опубликовано: Храмова Оксана
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