Арестович: украинцы слабые и бегут от «хороших» русских и «плохих» белорусов

Советник Зеленского Арестович раскритиковал граждан Украины, которые начали ненавидеть всех русских после старта спецоперации.

17 августа персональный советник Владимира Зеленского Алексей Арестович публично заявил, что с начала специальной военной операции армии России на территории Украины множество украинцев стали слабыми духом.

По мнению Арестовича, это проявляется в том, что граждане Украины начали ненавидеть как "хороших русских", так и "плохих белорусов". При этом Алексей Арестович уверен, что среди представителей данных народов многие поддерживают Украину.