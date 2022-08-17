Арестович: украинцы слабые и бегут от «хороших» русских и «плохих» белорусов
Советник Зеленского Арестович раскритиковал граждан Украины, которые начали ненавидеть всех русских после старта спецоперации.
17 августа персональный советник Владимира Зеленского Алексей Арестович публично заявил, что с начала специальной военной операции армии России на территории Украины множество украинцев стали слабыми духом.
По мнению Арестовича, это проявляется в том, что граждане Украины начали ненавидеть как "хороших русских", так и "плохих белорусов". При этом Алексей Арестович уверен, что среди представителей данных народов многие поддерживают Украину.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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