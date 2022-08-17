На фестивале в Крыму Лолита спела на сцене в купальнике и закатила скандал
Третий день «Тавриды» в Судаке обещал быть жарким: вечером планировалось выступление Лолиты, но она вышла на подмостки раньше, и удивила всех.
58-летняя Лолита вышла на сцену фестиваля "Таврида" за несколько часов до концерта, чтобы порепетировать. И, как сообщает КП, "действительно дала жару": звезда была одета в купальник и кроксы. Сверху постройневшее тело певицы было прикрыто прозрачной пляжной накидкой.
Как заметили журналисты, накидка развевалась на ветру, октрывая зрителям "все подробности фигуры". Артистка вела себя шумно: она ругалась с сотрудниками, которые не обеспечили качественный звук.
"Будет больше народа, - объясняла коллегам Милявская, прерывая пение. - Начнёт звук сносить - я ж ни хрена не услышу! Простите, здесь нельзя ругаться, но, ребят, плотности нет", - цитирует певицу издание.
А когда на сцену вышел партнёр Лолиты по дуэту «По-другому» - молодой музыкант Коста Лакоста - певице показалось, что его вообще не слышно.
"Чего так тихо? Не слышу своего партнёра! Б…!" - выругалась певица, и через секунду остановила репетицию.
В итоге на репетиции Лола спела все хиты - кроме "Титаника". Она категорично заявила, что петь его не будет - чтобы вечером зрителей "не стошнило".
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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