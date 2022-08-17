FT: банки Европы возобновили торговлю российскими облигациями

Издание Financial Times утверждает, что европейские банки вновь торгуют российскими ценными бумагами.

Международная газета Financial Times утверждает, что банки страны Европы продолжили торговать российскими облигациями после того, как на прошлой неделе это начали делать американские банки, получившие соответствующее распоряжение Министерства финансов Соединённых Штатов.

В то же время публицисты Financial Times утверждают, что на российский рынок акций вернулись далеко не все европейские банки, поскольку они опасаются высоких рисков подобного решения.