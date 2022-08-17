Китайские военные примут участие в учения в России вместе с белорусской армией
Министерство обороны Китая сообщает, что китайские войска отправятся в Россию для участия в совместных военных учениях «Восток».
Руководить учениями будет российская сторона. В них также примут участие военные из Индии, Беларуси, Монголии, Таджикистана, а также других стран.
В заявлении подчеркивается, что участие Китая в совместных учениях не связано с текущей международной и региональной ситуацией.
Ранее Москва объявила о планах провести учения «Восток» с 30 августа по 5 сентября, несмотря на то, что Россия участвует в дорогостоящем противостоянии с Украиной.
Министерство обороны Китая заявило, что его участие в учениях является частью действующего двустороннего ежегодного соглашения о сотрудничестве с Россией.
В заявлении ведомства говорится, что целью учений является углубление практического и дружественного сотрудничества с армиями стран-участниц, повышение уровня стратегического взаимодействия между сторонами-участниками и укрепление способности реагировать на различные угрозы безопасности.
Год назад Россия и Китай провели совместные военные учения на севере центральной части Китая с участием более 10 000 военнослужащих.
В октябре Россия и Китай провели совместные военно-морские учения в Японском море. Спустя несколько дней российские и китайские военные корабли провели первое совместное патрулирование в западной части Тихого океана.
В следующем месяце военные Южной Кореи заявили, что подняли в воздух истребители после того, как два китайских и семь российских боевых самолетов вторглись в опознавательную зону ПВО во время того, что Пекин назвал регулярными учениями.
Опубликовано: Светлана Репина
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