Китайские военные примут участие в учения в России вместе с белорусской армией

Министерство обороны Китая сообщает, что китайские войска отправятся в Россию для участия в совместных военных учениях «Восток».

Руководить учениями будет российская сторона. В них также примут участие военные из Индии, Беларуси, Монголии, Таджикистана, а также других стран.

В заявлении подчеркивается, что участие Китая в совместных учениях не связано с текущей международной и региональной ситуацией.

Ранее Москва объявила о планах провести учения «Восток» с 30 августа по 5 сентября, несмотря на то, что Россия участвует в дорогостоящем противостоянии с Украиной.

Министерство обороны Китая заявило, что его участие в учениях является частью действующего двустороннего ежегодного соглашения о сотрудничестве с Россией.

В заявлении ведомства говорится, что целью учений является углубление практического и дружественного сотрудничества с армиями стран-участниц, повышение уровня стратегического взаимодействия между сторонами-участниками и укрепление способности реагировать на различные угрозы безопасности.

Год назад Россия и Китай провели совместные военные учения на севере центральной части Китая с участием более 10 000 военнослужащих.

В октябре Россия и Китай провели совместные военно-морские учения в Японском море. Спустя несколько дней российские и китайские военные корабли провели первое совместное патрулирование в западной части Тихого океана.

В следующем месяце военные Южной Кореи заявили, что подняли в воздух истребители после того, как два китайских и семь российских боевых самолетов вторглись в опознавательную зону ПВО во время того, что Пекин назвал регулярными учениями.