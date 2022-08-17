Кинул китайцев на 6 миллионов: победителю «Битвы экстрасенсов» дали 3 года за мошенничество

Как выяснилось, 43-летний телеколдун Максим Левин умеет отлично проворачивать аферы без помощи высших сил.

Максим Левин (Николаев) принял участие в 22-м сезоне "Битвы экстрасенсов", съемки которой прошли в 2021 году. Мужчина заявил, что он - потомственный маг, который может видеть будущее и даже влиять на него.

Маг вышел в победители. Но, как пишет Космополитен со ссылкой на КП, выяснилось, что Максим способен "влиять на будущее очень приземленным способом".

Еще 3 года назад Левин признался в прессе, как проворачивал мошеннические схемы. В частности, петербуржец лишал россиян соцвыплат. Ему также приходилось прятаться от бандитов, которых экстрасенс кинул на деньги.

И в шоу «Битва экстрасенсов» он участвовал, находясь в розыске. После участия в передаче в январе 2022 года его задержали. Одним из самых серьезных обвинений стал обман граждан КНР, которые обратились к обнальщику Николаеву как хозяину фирмы по обслуживанию китайских туристов.

В 2017 году клиенты перечислили колдуну 6 миллионов рублей на покупку сувениров, в итоге не увидели ни подарков, ни обещавшего помочь им в этом мага.