Остров в Карибском море можно купить дешевле, чем дом в США

Частный остров Игуана находится в Карибском море неподалеку от Никарагуа. Он выставлен на продажу за 475 000 долларов.

Остров занимает пять акров земли. Там есть дом с тремя ванными комнатами, двумя ванными и персоналом, для которого имеются специальные постройки.

Остается еще достаточно место для новых строений, например, бассейна или вертолетной площадки.

Дом построен по современным стандартам и покрашен в жизнерадостные цвета. В нем есть кухня, столовая, гостиная, а также бар и крыльцо, с которого можно любоваться Карибским морем.

На острове стоит смотровая башня, с которой открывается великолепный вид на океан и тропические леса.

Океан здесь обычно спокоен, можно наслаждаться купанием и рыбалкой. С причала можно ловить скумбрию, окуня, барракуду, а в море – тунца и ваху.

На острове есть сотовая связь, интернет, телевидение и нет кусающихся насекомых. Добираться сюда несложно, поскольку из США в столицу Никарагуа ежедневно летают самолеты. Оттуда до острова добираются на лодке.

Никарагуа не облагает налогом доходы из иностранных источников и имеет низкую стоимость жизни.