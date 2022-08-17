Столтенберг: четыре тысячи солдат НАТО могут вмешаться в конфликт в Косово

Генсек НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что военный контингент его организации может стать участником ситуации в Косово.

17 августа генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что не менее четырёх тысяч солдат НАТО из миротворческого контингента KFOR в Косово могут вмешаться в конфликт в случае его эскалации.

При этом Столтенберг ответил, что военизированное поведение солдат НАТО в Косово будет соразмерно всем вызовам и угрозам Североатлантическому альянсу.