Китай отключает электроэнергию на заводах и в домах, водохранилища гидроэлектростанций истощены

В китайской провинции Сычуань закрылись заводы. В городах регулярно отключается электроэнергия, поскольку водохранилища гидроэлектростанций иссякли из-за засухи.

Компании в провинции Сычуань, в том числе производители солнечных панелей, цемента и мочевины, закрыли или сократили производство после того, как им было приказано нормировать электроэнергию на срок до пяти дней.

Это произошло после того, как уровень воды в водохранилище упал, а потребность в энергии для кондиционирования воздуха резко возросла при палящих температурах.

Энергетическая компания Дачжоу, города в провинции Сычуань с населением 3,4 миллиона человек, на этой неделе ввела отключение электроэнергии на 2,5 часа, а в среду продлила его до трех часов.В столице провинции Чэнду поступило указание отключить кондиционирование воздуха в офисных зданиях.

По данным правительства, сотни тысяч гектаров (акров) посевов в центральном и северном Китае увяли из-за нехватки воды и высоких температур.

Река Янцзы — самый длинный водный путь в Азии — сейчас находится на рекордно низком уровне. На некоторых участках выпало менее половины обычного количества осадков.

Водохранилища гидроэлектростанций в настоящее время истощены почти наполовину. По данным Национального климатического центра, двухмесячная волна тепла является самой продолжительной за всю историю наблюдений в Китае.

По сообщениям местных СМИ, провинции вокруг пораженной засухой реки Янцзы начали проводить операции по засеву облаков, чтобы бороться с отсутствием дождей, а Хубэй и ряд других провинций запускают ракеты, доставляющие в небо химические вещества.