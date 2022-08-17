Суд удовлетворил иск Виктории Дайнеко по алиментам на дочь

Но вместо запрошенных 240 тысяч певица будет получать от отца ребенка 70 тысяч рублей.

В суд на экс-мужа Дмитрия Клеймана певица Виктория Дайнеко подала в начале 2022 года. Недавно, после ряда заседаний, вынесен вердикт, сообщает С тарХит.

Поначалу после развода Дмитрий Клейман не забывал дочь, навещал ее и выплачивал алименты. Однако в последнее время музыкант не выполняет свои родительские обязанности.

И Виктория пошла в суд - чтобы определить место жительства маленькой Лиды и взыскать алименты с экс-супруга. Как стало известно изданию, "суд определил место жительство девочки с матерью, алименты назначены в размере 70 тысяч рублей".

Инсайдеры уточняют, будто певица запрашивала большую сумму - 240 тысяч рублей. В исковом заявлении звезда не просила одну четвертую от дохода Дмитрия, а прописала именно эту цифру. Но, по всей вероятности, бывший муж сумел доказать, что больше платить не в состоянии.

"Мы заявили в иске прожиточный минимум (порядка 16 тысяч рублей), — говорила адвокат певицы Виктория Шакина в апреле. — Ждем от представителей Дмитрия документы, которые подтвердят его доход. От него самого никакой реакции на процесс нет, даже его юристы на слушаниях воздерживаются, и не поддерживают иск, как могли бы, не заявляют никаких ходатайств со своей стороны".

По словам адвоката, отец Лиды совершенно забыл дочь, он не принимает участия в воспитании девочки и не помогает финансово.

Издание напомнило, что осенью 2021 года Клейман второй раз стал папой: у него родился сын в новых отношениях.