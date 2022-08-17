Ученые предупреждают об ужасных условиях нагрева Средиземного моря
Климатологи говорят, что последствия нагрева Средиземного моря для его обитателей будут катастрофическими.
Ученые говорят, что от Барселоны до Тель-Авива они наблюдают исключительные скачки температуры, вода стала на 305 градусов теплее нормы для этого времени года.
Морские тепловые волны возникают из-за того, что океанские течения создают участки с теплой водой. Погодные системы и тепло в атмосфере также могут повышать температуру воды.
Исследователь из Института морских наук в Барселоне Хоаким Гаррабу говорит, что меры по изменению климата необходимо принять как можно скорее.
Гаррабу отмечает, что моря служат планете, поглощая 90% избыточного тепла Земли и 30% углекислого газа, выбрасываемого в атмосферу при добыче угля, нефти и газа. Этот эффект поглотителя углерода защищает планету от еще более суровых климатических воздействий.
Морские волны тепла также могут иметь серьезные последствия для стран, граничащих со Средиземноморьем, и для более чем 500 млн человек, которые там живут.
Рыбные запасы будут истощены, а туризм пострадает, поскольку разрушительные штормы могут стать более частыми на суше.
Несмотря на то, что Средиземное море занимает менее 1% площади поверхности мирового океана, оно является одним из основных резервуаров морского биоразнообразия, в котором обитает от 4% до 18% известных в мире морских видов.
Опубликовано: Светлана Репина
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