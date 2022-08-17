Ученые обнаружили триггер провоцирующий массовое вымирание подводной жизни
Исследователи палеоклимата из Университета Бургундии-Франш-Конте, выявили непризнанную роль континентов в циркуляции кислорода в океанах, что важно для жизни морской флоры и фауны.
Кислород является одним из ключевых компонентов жизни, какой мы ее знаем на Земле, и его изобилие или нехватка оказывают огромное влияние на типы существ, которые могут выжить в любой конкретной среде.
Морские животные, например, зависят от океанских течений для циркуляции растворенного кислорода в их среде обитания; целые экосистемы могут задохнуться, если эта система доставки выйдет из строя.
Команда провела моделирование океанских течений, охватывающих 540 миллионов лет, что является самым большим периодом времени, когда-либо проводившимся для исследований такого рода, чтобы пролить свет на роль континентальных конфигураций в циркуляции кислорода в океане.
Результаты показали, что положение континентов может перекрыть подачу кислорода в морские глубины, что приведет к массовому вымиранию в этих местах обитания, что в исследовании названо “радикально отличным выводом” от традиционных интерпретаций геологических данных.
Опубликовано: Силивончик Алина
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