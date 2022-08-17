История о том, как чеченский дедушка попал в дом престарелых и что из этого вышло
В Чечне нет домов престарелых. К старикам здесь почтительное отношение. Ситуацию, когда пожилой чеченец оказался в подобном заведении, вообще сложно представить. И все-таки иногда такое случается...
Один такой случай имел место в реальной жизни. В дом престарелых попал дедушка Данга Битаев, проживающий вдали от родины.
В Киргизию он попал волею судьбы еще ребенком и, как говорится, прожил достойную жизнь.
Так получилось, что домой чеченец так и не вернулся вместе с остальными родственниками. Жил в Киргизии до глубокой старости и в итоге попал в дом престарелых.
"Мне уже 80 лет исполнилось. Очень хочу вернуться домой в Чечню, найти родню, - горестно признался пенсионер. - Для каждого чеченца важно закрыть глаза именно на Родине в Чечне. Но не могу вернуться - нет денег и здоровья. Связаться с архивом в Чечне тоже не получается - все бумаги в войну сгорели, да и границы сейчас появились!"
О дедушке Данге узнала телеведущая из Киргизии и сделала о нем репортаж, записала грустное интервью.
Передачу увидели в Чечне, там всполошились и стар, и млад: нельзя такое допустить, чтобы чеченец доживал свои дни на чужбине.
При активном воздействии Рамзана Кадырова с дедушкой быстро связались и так же быстро нашли его оставшихся чеченских родственников.
Ассоль Молдокматова, киргизская телеведущая:
"Рамзан Ахматович нашел родню дедушки всего за семь часов!"
Глава республики организовал и оплатил торжественное возвращение Данги Битаева на родину.
Нашелся родной младший брат дедушки и даже его сын, полагавший, что отец давно умер...
Руслан, сын Данги Битаева:
"Когда мне позвонили и сказали, что отец жив, я просто не мог сдержать слез, - сказал Руслан. - Все связи были потеряны после распада СССР и войны в Чечне. Мы писали в архивы Казахстана и Киргизии, но нам не отвечали. А здесь вдруг такое! Оказалось, что жив мой родитель!"
В итоге дедушка Данга был почетно встречен на родине и оказался в теплом окружении родственников в селе Кулары Ачхой-Мартановского района.
Живет теперь в доме сына. У него есть невестка, внуки и внучки, которые сразу полюбили и приняли дедушку.
Данга:
"Здесь все другое, родное, - говорит Данга. - В доме престарелых крыша цинковая была, жарко постоянно, душно. А здесь в Чечне у родных свой дом, днем прохладно, ночью тепло. Прохожу тут лечение желудка - прежде меня такие хорошие врачи не осматривали."
Данге Битаеву, правда, пришлось заново приобщаться к забытому языку, климату, обычаям и традициям. Но окруженный заботой и вниманием близких, он легко справился с этой задачей.
Ассоль Молдокматова, телеведущая из Киргизии, за свой добрый поступок получила от Рамзана Кадырова хорошую награду - дорогое колье из бриллиантов.
Опубликовано: Храмова Оксана
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Зеленский снимет Залужного с поста главнокомандующего ВСУ для избежания конкуренции
В Калифорнии бастуют работники авиаузла Amazon, они требуют повышения зарплаты и нормальных условий труда
МИД Китая: 85 процентов населения мира не ввели санкции против России
Во Франции река Луара пересохла настолько, что ее можно перейти пешком
Кулеба: Зеленский планирует завоевать мир