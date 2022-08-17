История о том, как чеченский дедушка попал в дом престарелых и что из этого вышло

В Чечне нет домов престарелых. К старикам здесь почтительное отношение. Ситуацию, когда пожилой чеченец оказался в подобном заведении, вообще сложно представить. И все-таки иногда такое случается...

Один такой случай имел место в реальной жизни. В дом престарелых попал дедушка Данга Битаев, проживающий вдали от родины.

В Киргизию он попал волею судьбы еще ребенком и, как говорится, прожил достойную жизнь.

Так получилось, что домой чеченец так и не вернулся вместе с остальными родственниками. Жил в Киргизии до глубокой старости и в итоге попал в дом престарелых.

"Мне уже 80 лет исполнилось. Очень хочу вернуться домой в Чечню, найти родню, - горестно признался пенсионер. - Для каждого чеченца важно закрыть глаза именно на Родине в Чечне. Но не могу вернуться - нет денег и здоровья. Связаться с архивом в Чечне тоже не получается - все бумаги в войну сгорели, да и границы сейчас появились!"

О дедушке Данге узнала телеведущая из Киргизии и сделала о нем репортаж, записала грустное интервью.

Передачу увидели в Чечне, там всполошились и стар, и млад: нельзя такое допустить, чтобы чеченец доживал свои дни на чужбине.

При активном воздействии Рамзана Кадырова с дедушкой быстро связались и так же быстро нашли его оставшихся чеченских родственников.

Ассоль Молдокматова, киргизская телеведущая:

"Рамзан Ахматович нашел родню дедушки всего за семь часов!"

Глава республики организовал и оплатил торжественное возвращение Данги Битаева на родину.

Нашелся родной младший брат дедушки и даже его сын, полагавший, что отец давно умер...

Руслан, сын Данги Битаева:

"Когда мне позвонили и сказали, что отец жив, я просто не мог сдержать слез, - сказал Руслан. - Все связи были потеряны после распада СССР и войны в Чечне. Мы писали в архивы Казахстана и Киргизии, но нам не отвечали. А здесь вдруг такое! Оказалось, что жив мой родитель!"

В итоге дедушка Данга был почетно встречен на родине и оказался в теплом окружении родственников в селе Кулары Ачхой-Мартановского района.

Живет теперь в доме сына. У него есть невестка, внуки и внучки, которые сразу полюбили и приняли дедушку.

Данга:

"Здесь все другое, родное, - говорит Данга. - В доме престарелых крыша цинковая была, жарко постоянно, душно. А здесь в Чечне у родных свой дом, днем прохладно, ночью тепло. Прохожу тут лечение желудка - прежде меня такие хорошие врачи не осматривали."

Данге Битаеву, правда, пришлось заново приобщаться к забытому языку, климату, обычаям и традициям. Но окруженный заботой и вниманием близких, он легко справился с этой задачей.

Ассоль Молдокматова, телеведущая из Киргизии, за свой добрый поступок получила от Рамзана Кадырова хорошую награду - дорогое колье из бриллиантов.