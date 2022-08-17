Покупатели в магазине Ikea в Шанхае оказались в ловушке из-за внезапного введения блокировки по COVID-19

Хаос возник в магазине Ikea в Шанхае после того, как в минувшие выходные служба безопасности объявила о внезапной блокировке из-за потенциального воздействия COVID-19.

Инцидент произошел в субботу в магазине Ikea в шанхайском районе Сюхуэй.

По словам заместителя директора Шанхайской комиссии здравоохранения Чжао Данданя , представители органов здравоохранения приказали торговой точке начать внезапную блокировку после того, как власти узнали, что один покупатель контактировал с инфицированным — 6 -летним мальчиком из Лхасы в Тибете.

По сообщению Shanghai Daily, было отслежено около 400 близких контактов бессимптомного мальчика, а 80 000 человек были отправлены на ПЦР-тесты.

Хотя Чжао не уточнил, когда близкий контакт посетил магазин, он сказал, что все, кто находился в здании и его окрестностях, должны были пройти двухдневный карантин, а затем пять дней наблюдения за состоянием здоровья.

В Твиттере появилось видео, как паникующие покупатели пытаются покинуть торговую точку, пытаясь пробиться через блокировку охранников на выходе.

Bloomberg сообщил, что некоторые покупатели застряли в здании примерно на четыре часа, прежде чем их перевезли в карантинные отели.

В заявлении для CNN команда Ikea по связям с общественностью в Китае сообщила, что магазин был закрыт в воскресенье и понедельник из-за мер по профилактике эпидемии китайских органов здравоохранения. Магазин снова открылся во вторник.