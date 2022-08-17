Тайвань демонстрирует самый современный истребитель после учений Китая

Тайвань продемонстрировал в среду современный истребитель, оснащенный ракетами F-16V, в ходе редкой ночной демонстрации после беспрецедентных военных учений Китая вокруг острова.

Тайбэй провел собственные учения по имитации защиты от вторжения Китая, а в среду личный состав ВВС зарядил истребитель F-16V противокорабельной ракетой американского производства в ходе учений "боевая готовность" на авиабазе в восточном уезде Хуалянь.

По данным ВВС Тайваня, шесть истребителей F-16 позже вылетели на ночную разведку и тренировочные полеты, в том числе два, вооруженные ракетами.

Тайвань живет под постоянной угрозой вторжения со стороны Китая, который претендует на демократически управляемый остров как на часть своей территории, чтобы однажды захватить его, если потребуется, силой.